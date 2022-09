Den 8. november i år går mellomvalget av stabelen i USA. Her skal det velges de 435 representanter til Representantenes hus og 33 eller 34 senatorer til USAs senat.

Hittil i primærvalgene, hvor de to partiene velger sine representanter, har flere Trump-støttespillere vunnet. Gjør republikanerne et bra valg kan dermed Kongressen bli fylt med flere høyreradikale representanter som støtter tidligere president Donald Trump, og som er enige i at valget i 2020 ble «stjålet».

Skulle republikanerne få flertall i Representantenes hus vil de stille president Joe Biden for riksrett, advarer republikaneren Nancy Mace.

USA-ekspert: – Republikanerne vil prøve fra dag én

Det var i et intervju på NBC søndag at Mace, som representerer staten Sør-Carolina i Kongressen, sa at det nå ligger mye press på republikanerne for å få gjennomslag for riksrett mot Biden.

Fra før har republikaneren Adam Kinzinger uttalt at de vil prøve å stille Biden for riksrett hver uke. Dette har Marjorie Taylor Greene, en republikansk representant fra Georgia mye av skylden for. Å få stilt Biden for riksrett har nemlig blitt en del av henne offisielle plattform.

Greene har vært en av republikanerne som i fjor som ville stille den amerikanske presidenten for riksrett på grunn av USAs tilbaketrekning i Afghanistan og hans immigrasjonspolitikk, skriver Business Insider.

USA-ekspert Eirik Bergesen mener republikanerne vil prøve å stille Joe Biden for riksrett fra dag én hvis de får flertall i Representantenes hus. Foto: @eirikbergesen / Twitter

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen er overbevist om at republikanerne kommer til å prøve å stille Biden for riksrett.

– Det kommer helt sikkert til å skje, og det kommer til å skje mange ganger. De vil prøve å stille Biden for riksrett fra dag én, sier han til ABC Nyheter.

Hevder de vil erstatte McCarthy med en «trumpist»

Bergesen mener Mace sier det hun sier for å advare.

– Mace tilhører den moderate delen av det republikanske partiet og har tidligere opponert mot Trump i Kongressen, forteller Bergesen.

– Jeg oppfatter at hun sier dette for å bevisstgjøre faren for at det republikanske partiet kan gå for langt mot høyre.

Det er i Representantenes hus det er mulig å reise høringer om riksrett, og akkurat nå ligger republikanerne an til å få flertall nettopp her.

Får de flertall, tror Bergesen noe av det første de mer høyreradikale representantene vil gjøre er å kaste den mer moderate Kevin McCarthy, republikanernes i Representantenes hus, og erstatte han med en «trumpist».

Republikanernes leder i Representantenes hus Kevin McCarthy. Foto: J. Scott Applewhite / AP/NTB

Her mener USA-eksperten republikaneren Jim Jordan er det logiske førstevalget for de høyreradikale, og at det med han vil være lettere å få gjennomslag.

– Republikanerne har et ønske om hevn

Da Trump var president ble han stilt for riksrett to ganger. Dette hadde aldri skjedd før. Likevel ville de venstreorienterte demokratene stille ham for riksrett for mange flere saker.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi lot derimot bare de sakene hun mente oppfylte kravene for riksrett, og de hun trodde de kunne vinne, komme igjennom, forteller Bergesen.

Likevel er det denne behandlingen av Trump som sitter dypt hos flere republikanere, tror han.

– Det er et stort behov for hevn blant republikanerne etter to riksretter og nå disse høringene rundt kongresstormingen.

Særlig de nye radikale republikanerne vil ha et ønske om hevn, mener Bergesen.

Misfornøyde med Afghanistan, coronahåndtering og oljesalg

– Har republikanerne noen sak mot Biden?

– De vil nok prøve å stille ham for riksrett for flere ting. Blant annet retretten fra Afghanistan, og hans administrasjons håndtering av coronastiuasjonen. I tillegg er det stor misnøye over at han selger olje til fremmede makter og ikke beholder alt selv, sier Bergesen.

– De vil nok også prøve å få i gang høringen om Hunter Biden (Joe Bidens sønn, journ.anm), og så bruke det til å stille Biden selv for riksrett.

USAs president Joe Biden med sønnen Hunter Biden. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Siden 2019 har Joe Biden og sønnen hans vært gjenstand for ustøttede påstander av korrupte aktiviteter i en Biden-Ukraina-konspirasjonsteori fremmet av Trump og hans allierte på grunn av Hunters forretningsforbindelser i Ukraina og Bidens anti-korrupsjonsinnsats i landet på vegne av USA i tiden han var visepresident.

I 2020 publiserte New York Post en artikkel om en bærbar datamaskin som de hevdet hadde tilhørt Hunter Biden, og som skal ha inneholdt rundt 129.000 e-poster og annet materiale.

52 prosent av velgerne ønsker riksrett

Ifølge en meningsmåling på Fox News ønsker et flertall av amerikanske velgere – 52 prosent – å stille Biden for riksrett.

– Men den vanlige velgeren har ikke oversikt over hvilke krav som må være der for å kunne stille en president for riksrett, sier Bergesen.

Han tror de spurte amerikanerne bare er generelt frustrert over den økonomiske situasjonen i landet.

– Republikanerne som ønsker å stille Biden for riksrett vil derimot kunne bruke disse tallene som et argument, og si at det er det folket vil.