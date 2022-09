USA innfører sanksjoner mot Irans moralpoliti

Det amerikanske finansdepartementet uttaler at moralpolitiet er ansvarlige for at Amini døde mens hun var pågrepet for angivelig å ha båret hijaben på en upassende måte. Dødsfallet har ført til massive demonstrasjoner i iranske storbyer.

– Sanksjonene innføres for mishandling og vold mot iranske kvinner og brudd mot rettighetene til fredelige iranske demonstranter, heter det i en uttalelse.

Iran er allerede underlagt en rekke sanksjoner av amerikanske myndigheter.