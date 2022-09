Russiske militærnektere kan få asyl i Europa

Asylsøknadene vil bli behandlet enkeltvis, og EU jobber å finne en felles tilnærming til situasjon, ifølge EU-talsperson Anita Hipper.

– Dette er en situasjon uten sidestykke, sier Hipper.

Uttalelsen fra EU kommer dagen etter at Vladimir Putin kunngjorde en delvis mobilisering av reservestyrkene. Mobiliseringen omfatter 300.000 reservister som enten har kamperfaring eller annen relevant erfaring fra militæret.

Ikke grunnlag for asyl i Tsjekkia

I Tsjekkia mener utenriksminister Jan Lipavsky at militærnektere ikke oppfyller vilkårene for å få innvilget visum på humanitært grunnlag. Han sier imidlertid at han forstår at russere rømmer landet på grunn av Putins «økende desperate beslutninger».

Tyskland sier imidlertid at de vil ta imot russere som vil unnslippe krigen.

– Desertører som er truet med alvorlig undertrykkelse, kan som regel få internasjonal beskyttelse i Tyskland, sier landets innenriksminister Nancy Faeser.

Tysklands justisminister bruker emneknaggen «delvismobilisering» på Twitter og skriver at «alle som hater Putins veivalg og elsker liberalt demokrati, er velkomne i Tyskland».

Russere forlater landet

Etter kunngjøringen har salget av flybilletter ut av Russland økt. På den finsk-russiske grensen melder den finske grensevakten at aktiviteten har tatt seg opp etter talen mandag.

Mange russere med visum til andre EU-land har de siste månedene brukt Finland som transittland. Det skyldes blant annet at russiske fly ikke lenger har lov til å lande på flyplasser i EU. Finlands statsminister Sanna Marin sier at hun vil kraftig redusere russisk turisme og gjennomreise, ifølge landets statskringkaster.

Etter at Russland gikk til angrep på Ukraina har EU gjort det vanskeligere for russere å få ordinære visum i Europa.