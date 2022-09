Iranske kvinner brenner hijaben i protest mot moralpolitiet

Hittil har flere titalls mennesker mistet livet i uroen som brøt ut etter at iranske myndigheter bekreftet at 22 år gamle Masha Amini døde i varetekt.

Ifølge Reuters har demonstrasjonene i Iran spredd seg til 50 byer og tettsteder over hele landet og er de største demonstrasjonene siden folk protesterte mot høye drivstoffpriser i 2019.

Flere biler og politistasjoner er påtent av sinte demonstranter, og i sosiale medier sirkulerer videoer av iranske kvinner som river av seg hodesjalet og brenner det i protest mot dødsfallet til den unge kvinnen.

Enkelte kvinner har også klippet av seg håret i sinne over pågripelsen, som ifølge vitner skjedde fordi Amini hadde hodesjalet sitt for løst rundt hodet og dermed viste noe av håret sitt.

Fakta om Irans moralpoliti * Irans såkalte «moralpoliti» har i oppgave å sikre respekten for islamsk moral som beskrevet av landets geistlige myndigheter. De innebærer blant annet å rapportere om «dårlig hijab», et samlebegrep som gjelder brudd på landets strenge kleskode for kvinner. * I henhold til sharialovene er kvinner forpliktet til å dekke håret og bruke lange, løstsittende klær for å skjule figuren sin. * En typisk enhet i moralpolitiet består av en varebil, en mann og en kvinne, som patruljerer eller venter i travle offentlige rom for å overvåke ukorrekt oppførsel og påkledning. * Personer som blir pågrepet av moralpolitiet slipper enten unna med en advarsel eller blir brakt i varetekt på en politistasjon eller til en anstalt, hvor de blir fortalt hvordan de skal kle seg eller opptre «moralsk». Kvinner løslates kun til mannlige slektninger. * I enkelte tilfeller gis det også bøter, selv om det ikke er noen generell regel om pengestraff. * Moralpolitiet er i Iran offisielt kjent som Gasht-e Ershad eller «veiledningspatruljen». * Det har vært demonstrasjoner mot Irans strenge kleskode for kvinner siden den Iranske revolusjonen i 1979. (Kilde: Reuters)

Irans moralpoliti har som oppgave å rapporterte om «dårlig hijab», et samlebegrep som gjelder manglende hodesjal, men også øvrige brudd på landets strenge kleskode for kvinner. Ifølge Sharialovene har ikke iranske kvinner lov å vise mer hud eller hår enn de geistlige anser som sømmelig.

Voldelige sammenstøt

– Nei til sjal, nei til turban, ja til frihet og likhet!, synger og roper demonstrantene i gatene i Teheran.

Ordlyden har fått gjenklang i en rekke andre land, hvor flere har møtt opp i gatene i solidaritetsprotest med iranerne og iranske kvinnerettigheter. Demonstrasjoner har blant annet funnet sted i Libanon, USA, Sveits og Tyrkia.

I Iran har demonstrasjonene imidlertid utviklet seg til voldelige sammenstøt mellom politistyrker og sinte iranere, og flere er drept eller såret. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights er over 30 mennesker drept i sammenstøt under demonstrasjonene, mens statlige medier sa torsdag at 17 personer, inkludert politifolk og sikkerhetsstyrker, har mistet livet.

Pågripelsen og døden til 22 år gamle Masha Amini har ført til voldsomme reaksjoner over hele verden. Her holder tre kurdiske kvinner opp et bilde av Amini under en demonstrasjon i Beirut i Libanon onsdag. Foto: Bilal Hussein / AP

Det iranske nyhetsbyrået IRNA melder om demonstranter som kaster steiner mot sikkerhetsstyrkene og brennende politibiler og søppelkasser.

«Død til diktatoren» og «kvinne, liv, frihet», kan flere demonstranter høres rope i videoopptak som har spredd seg i landet til tross for at myndighetene har begrenset internettilgangen.

Iran har også blokkert tilgangen til Instagram og WhatsApp torsdag. De to appene er de mest brukte i Iran ettersom myndighetene har blokkert tilgangen til Facebook, Twitter, Telegram, YouTube og Tiktok de siste årene.

Krever frihet

Iranske myndigheters kamp mot «dårlig hijab» begynte samtidig som den islamske revolusjonen i 1979, hvor et av hovedmålene var å få kvinner til å kle seg mer «sømmelig».

Allerede den gang protesterte flere iranske kvinner mot de strenge kleskodene, og det var en rekke demonstrasjoner i Teheran hvor kvinner viste håret og gikk i miniskjørt i protest mot de foreslåtte Sharialovene, skriver BBC.

Siden den gang har det blitt forbudt å gå utendørs uten hijab, ha på seg kåper som ikke rekker ned til knærne, gå i bukser, jeans med hull eller kle seg i trange eller fargerike klær.

Kvinner som bryter reglene, blir pågrepet av moralpolitiet, og flere av dem blir sendt vekk til en anstalt hvor de blir fortalt hvordan de skal kle seg og opptre «moralsk». Flere som nå demonstrerer etter dødsfallet til Masha Amini, er unge iranske kvinner som ønsker endring.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) sa i sin uttalelse tirsdag at Irans moralpoliti har utvidet sine gatepatruljer de siste månedene og utsatt kvinner som oppfattes å ha brutt landets sterke kleskode for kvinner, for «verbal og fysisk trakassering».

– Vi har mottatt en rekke verifiserte videoer som viser politiets voldelige behandling av kvinner, der kvinner har blitt slått i ansiktet, slått med batonger og kastet inn i politibiler, heter det i en uttalelse, ifølge CNN.

En kvinne roper slagord i en demonstrasjon i Istanbul i Tyrkia etter dødsfallet til iranske Masha Amini, som ble pågrepet av Irans moralpoliti for å ha på seg hijab på en «upassende» måte. Foto: Francisco Seco / AP

Internasjonale reaksjoner

Også USAs president Joe Biden har kommet med krass kritikk av Iran for deres voldelige tilbakeslag mot demonstrantene som krever rettferdighet for Amini.

– Vi står sammen med de modige innbyggerne og de modige kvinnene i Iran som akkurat nå demonstrerer for å sikre sine grunnleggende rettigheter, sa Biden i sin tale for FNs hovedforsamling onsdag.

Amini ble pågrepet tirsdag i forrige uke da hun var på besøk i Teheran sammen med familien og ført i varetekt. Få dager senere ble hun bekreftet død.

Iransk politi hevder 22-åringen døde som følge av hjerteproblemer, men øyevitner har fortalt at Amini ble banket opp av politiet, og aktivister sier at hun døde av hodeskader som følge av behandlingen.

Iranske myndigheter avviser påstandene om vold, og i sin tale for FNs hovedforsamling anklaget Irans president Ebrahim Raisi land som er kritiske til hendelsen, for å være dobbeltmoralske.

Han dro i stedet fram dødsfallene til urfolkskvinner i Canada, Israels aksjoner i palestinske områder og ekstremistgruppen IS sin behandling av kvinner fra religiøse minoritetsgrupper i blant annet Syria.

– Så lenge vi har denne dobbeltmoralen, hvor oppmerksomheten utelukkende er fokusert på den ene siden og ikke er lik for alle, blir det aldri sann rettferdighet, sa Raisi.

FN har bedt om en uavhengig etterforskning av Aminis dødsfall.