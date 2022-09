– I dag har Utdanningsforbundet varslet vår motpart KS om at vi trapper opp streiken med nærmere 100 lærere fra neste tirsdag. En ny kommune, Sunnfjord i Vestland fylke, blir rammet, hvor over 80 lærere fra to videregående skoler tas ut, skriver Utdanningsforbundet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Lærerstreiken har vart siden 8. juni. I tillegg til Utdanningsforbundet, har Skolenes landsforbund tatt ut 107 medlemmer og Norsk Lektorlag 89 medlemmer i streik.

– Situasjonen er dramatisk

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal mener KS har vist en manglende vilje til å finne en løsning, og han mener de må ta svært mye av ansvaret for at streiken fortsetter.

– Situasjonen er dramatisk for alle de elevene som nå får lite eller ingen undervisning. Dette beklager vi sterkt. Vi vet mer enn de aller fleste hvor viktig skolen og lærerne er for elevene, sier Handal.

Utdanningsforbundet skriver i pressemeldingen at de har lagt fram et konstruktivt løsningsforslag som kunne ha fått slutt på streiken. De mener løsningen er gjennomførbar uten å øke rammen i årets oppgjør eller bryte med frontfagsmodellen, og som også spiser minimalt av neste års lønnsoppgjør.

– Ikke grunnlag for nye samtaler

Tidligere torsdag sa riksmekler Mats Ruland til NRK at han ikke har hatt kontakt med partene i streiken side mandag kveld, og at det heller ikke er planlagt noen nye møter.

– Det har ikke vært grunnlag for å kalle dem inn til nye samtaler. For at det skal bli aktuelt må de være villige til å endre posisjon, sa Ruland.

Også Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag meldte tidligere denne uken at de ikke kom noen vei i meklingen med KS og ville trappe opp streiken.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS uttalte mandag at han mener de har strukket seg langt for å forsøke å finne en løsning.