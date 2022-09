Storbritannias sentralbank: Økonomien kan allerede være i resesjon

Økningen på 0,5 prosentpoeng var mindre enn det markedet hadde belaget seg på, men i tråd med det økonomer og analytikere hadde ventet, skriver Sky News.

Flere børsaktører hadde trodd at sentralbanken Bank of England kom til å legge seg på samme linje som USAs sentralbank og kunngjøre en såkalt trippelheving – altså en økning på 0,75 prosentpoeng. Økningen er likevel den sjuende på rad ettersom sentralbanken prøver å øke lånekostnadene for å dempe inflasjonen i landet.

Samtidig venter Bank of England et fall i landets bruttonasjonalprodukt (BNP) på 0,1 prosentpoeng i dette kvartalet, og indikerer med det at landet allerede er i en resesjon.

Vanlige briter sliter med å betale for livsnødvendige ting

Storbritannias BNP er anslått å ha krympet med 0,2 prosentpoeng i forrige kvartal, og en resesjon blir et faktum når BNP krymper to kvartal på rad.

Inflasjonen i Storbritannia har økt kraftig den siste tiden og ligger på 9,9 prosent, det høyeste nivået siden 1982 og fem ganger så høyt som Bank of Englands målsetting om 2 prosent. Landet sliter også med det som har blitt kalt en levekostnadskrise, der vanlige briter sliter med å betale for livsnødvendige ting som strøm og mat.

Bank of England advarte i august om at inflasjonen kan bli så høy som 13,1 prosent innen slutten av året.