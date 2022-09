Orban: Sanksjonene mot Russland må fjernes innen årsskiftet

Ifølge avisen Magyar Nemzet har Orban uttalt at «europeerne er blitt påtvunget straffetiltakene mot Russland av EU-byråkrater i Brussel».

Uttalelsen ble gitt under et møte i regjeringspartiet Fidesz onsdag kveld.

– Sanksjonene skaper økonomiske problemer, energikrise og inflasjon, sa Orban videre.

Ungarns statsminister er kjent for å stå på god fot med Russlands president Vladimir Putin, men han har likevel støttet EU-sanksjonene mot Russland. Samtidig har han forhandlet fram et unntak slik at Ungarn fortsatt kan importere olje fra Russland.

EUs sanksjoner mot Russland krever at alle medlemslandene er enige.