Venstre venter hard vinter – lover konstruktive bidrag

– Mens vi har foreslått ulike modeller for strømstøtte til de aller mest utsatte bedriftene i over et halvt år, har regjeringen vært avvisende inntil august. Når forslaget først kommer, er det fortsatt usikkert om den treffer de bedriftene som sliter mest, sa Venstre-leder Guri Melby i sitt innlegg i debatten om strømsituasjonen under det særskilte strømmøtet i Stortinget mandag.

Hun poengterte at det er en rekke faktorer som har sendt strømprisene i været, men først og fremst er det Russland og president Vladimir Putins militære krig i Ukraina og gasskrig mot EU som har skylda, mener Venstre-lederen.

– Det kommer til å bli en hard vinter både her hjemme og i Europa. Jeg og Venstre har et håp om at vi raskt kan finne fram til ordninger som hjelper dem som trenger det mest. Vi skal i hvert fall bidra med konstruktive forslag og er rede til å sette oss ned med regjeringen for å finne fram til brede løsninger som kutter strømregningene og sparer energi, både for husholdninger og næringslivet, sa hun.