– I hver eneste forhandling SV har hatt med denne regjeringen har det gått ut over bedriftene. Vi frykter at dette vil skje denne gangen også, sier Melby til NTB i forbindelse med det særskilte stortingsmøtet om strømsituasjonen mandag.

Hun ber regjeringen prioritere folk og bedrifter over vennskapet sitt med SV – regjeringens fortrukne budsjettpartner og første parti i køen av partier som skal samtales med når strømtiltakene skal vedtas.

– Det viktigste for SV er alltid å stramme inn og begrense støtte til bedrifter som sliter med ekstreme strømpriser. Å gjøre seg avhengige av dem er dårlig nytt for et næringsliv i krise. Regjeringen bør heller finne flertall med Venstre og partier som anerkjenner at Putins energikrig er hovedskyld i de høye strømprisene, sier hun.

Venstre vil be Stortinget om å sende regjeringens redegjørelse og dagens forslag i Stortinget til energi- og miljøkomiteen slik at de kan behandles allerede i neste uke:

– Vi kan ikke vente til regjeringen har forhandlet med SV i lang tid og sannsynligvis svekket strømstøtten for bedrifter. Familier, studenter og bedrifter sliter nå, og har ikke den gode tiden til regjeringen og SV.