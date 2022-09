Venstre inviterer bedrifter til høring om strømstøtten

Møtet skal finne sted på Stortinget torsdag 22. september klokken 11 til 13.

Venstre-lederen uttrykker bekymring for at ordningen som regjeringen la fram fredag, er for kravstor og byråkratisk. Hun frykter at særlig små og mellomstore bedrifter vil falle utenfor.

– Venstre har vært opptatt av at vi må få på plass en ordning som møter bedriftenes behov, og regjeringen har vært bakpå i hele år. Nå kaller vi inn til høring for å høre fra dem med skoene på om hva som eventuelt bør gjøres med ordningen i Stortinget, sier Melby.

Hun forteller at flere bedrifter har tatt kontakt med partiet etter at regjeringen la fram ordningen.

Ordningene, med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning, antas å ville kunne hjelpe om lag 20.000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser.