Kina og Russland tok sammen initiativ til å danne SCO i 1996 – en organisasjon som de to landene ønsker å bruke som en motvekt mot vestlig innflytelse i Asia og Sentral-Asia.

Det er Xi Jinpings første utenlandsreise siden koronapandemien rammet i slutten av 2019. Onsdag besøkte han Kasakhstan før han fortsatte til Usbekistan samme kveld.

De to sentralasiatiske landene spiller begge en viktig rolle i Kinas plan om å skape en ny silkevei mellom Kina og Europa.

I løpet av torsdagen er han ventet å møte Putin ansikt til ansikt for første gang siden Russland invaderte Ukraina i februar.

Russiske tjenestemenn sier at de to kommer til å diskutere krigen i Ukraina under møtet, mens kinesiske myndigheter ikke har kommentert dagsordenen.

Skylder på Vesten

Kina mener at landet har inntatt en nøytral holdning til krigen i Ukraina, men kinesiske medier har samtidig lagt mye av skylden for krigen på vestlige land og Nato, og viderebrakt russisk retorikk som brukes for å legitimere krigen. Samtidig er det ingenting som tyder på at Kina har gitt våpen og annet militært materiell til Russland i forbindelse med krigen.

Kreml har i forkant av toppmøtet lagt stor vekt på at Putin skal møte Xi, mens kinesiske medier har viet større oppmerksomhet til betydningen av det økonomiske samarbeidet mellom Kina og sentralasiatiske land.

Også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Irans president Ebrahim Raisi og Indias statsminister Narendra Modi deltar på toppmøtet.

Iran vil bli medlem

Mens Iran har observatørstatus, regnes Tyrkia som en av organisasjonens partnere. Det er ventet at Iran vil få fullt medlemskap i SCO i løpet av toppmøtet.

India er ett av åtte medlemsland i SCO. som også består av Pakistan, Kirgisistan og Tadsjikistan, samt Kina, Russland, Kasakhstan og Usbekistan.

Forholdet mellom Kina og India har den siste tiden blitt mer anspent, blant annet som følge av en grensekonflikt, men det er ikke blitt meldt at Xi og Modi har avtalt et eget møte.