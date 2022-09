Støre takker Andersson for samarbeidet: – Hverandres viktigste samarbeidspartnere

– Jeg vil takke Magdalena Andersson og Socialdemokraterne for det nære og tillitsfulle samarbeidet vi har hatt. Vi er klare til å fortsette å styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge og Sverige og samarbeidet med den nye regjeringen, sier Støre i en kommentar til NTB.

Statsministeren påpeker at forholdet mellom Norge og Sverige er unikt.

– Vi er broderfolk og hverandres viktigste samarbeidspartnere. Dette gode naboskapet vil bestå, sier Støre.

Andersson hasteinnkalte til pressekonferanse onsdag kveld da det ble klart at høyresiden under Moderaternas leder Ulf Kristersson ville få flertall i nasjonalforsamlingen. Andersson skal lede en overgangsregjering fram til en ny regjering er klar.

Til tross for at regjeringsmakten ryker, sa Andersson at Socialdemokraterna har gjort et godt valg med den største fremgangen på 20 år. Med en oppslutning på så vidt over 30 prosent er partiet hennes Sveriges suverent største, foran Sverigedemokraterna og Moderaterna.