Dette er EU-kommisjonens energikriseplan

På oppdrag fra EUs medlemsland har EU-kommisjonen meislet ut en kriseplan som skal hjelpe både strømkunder og bedrifter gjennom vinteren. Den endelige pakken blir presentert på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Disse ekstraordinære tiltakene er et nødvendig svar på de høye strømprisene som nå påvirker Europa, sier EUs klimasjef Frans Timmermans i en uttalelse.

Kriseplanen har to overordnede mål. For det første skal den få ned strømforbruket og dermed redusere strømprisene. For det andre skal den omfordele strømselskapene enorme fortjeneste til forbrukere og bedrifter.

Vil kreve inn penger

Dette er tiltakene kommisjonen foreslår:

* Pålegge medlemslandene å redusere strømforbruket med 5 prosent under strømpristopper. I tillegg blir medlemslandene bedt om å redusere etterspørselen etter strøm med minst 10 prosent innen 31. mars 2023.

* Inntektstak for selskaper som produserer strøm med lave kostnader, som for eksempel produsenter av fornybar energi, atomkraft og brunkull. Taket blir satt på 180 euro per megawattime. All inntekt over dette vil gå til medlemsstatene og fordeles på strømkunder som trenger hjelp til å betale regningen.

* Et midlertidig «solidaritetsbidrag» fra olje-, gass- og kullselskapene. Kommisjonen forslår at all fortjeneste som tilsvarer mer enn en 20 prosent økning på gjennomsnittlig inntekt de siste tre årene, blir tildelt medlemslandene. Pengene skal brukes til å hjelpe sårbare husholdninger, bedrifter og energiintensiv industri.

I dialog med Norge

EU-kommisjonen viser også til at EU er i dialog med medlemsland for å få ned gassprisen, i tillegg til å «analysere ulike ideer om pristak». Flere EU-land har den siste tiden tatt til orde for et pristak på gass, noe statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avvist.

Kommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjorde tidligere onsdag at EU og Norge har etablert en felles arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for lavere gasspriser. Støre har sagt at Norge vil samarbeide med EU om å stabilisere gassprisen i Europa.

Kriseplanen skal nå vurderes av medlemslandene i EU-rådet.