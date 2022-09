Målet kan være å redde president Vladimir Putin ved å rette oppmerksomheten mot ledelsen i det russiske militæret, skriver Institute for the Study of War i sin daglige vurdering av krigen tirsdag.

Da ukrainske styrker innledet en motoffensiv og drev russiske okkupasjonsstyrker tilbake nordøst i Ukraina, var den første forklaringen fra russisk hold at soldatene hadde trukket seg tilbake for å omgruppere, noe som ifølge ISW utløste et vell av kritikk på nettet.

Deretter skjedde det som framstår som en retorisk helomvending ved at de russiske tilbakeslagene ble diskutert åpent av russiske tjenestemenn på russisk fjernsyn.

Bakgrunnen for ISWs analyse er blant annet en uttalelse fra politikeren Boris Nadezjdin, som søndag ba om en umiddelbar slutt på krigen i Ukraina på russisk fjernsyn. Han sa også at det er umulig å beseire Ukrainas hær, før han hevdet at Putin var blitt villedet av etterretningstjenestene, og at dette fikk Putin til å tro at Ukraina ville overgi seg raskt.

ISW mener at hovedmålet med å tillate en slik kritikk er å flytte ansvaret fra Putin til det russiske forsvarsdepartementet og den militære ledelsen.

– I stedet viser man til at tapet skyldes Putins dårlig informerte militære rådgivere. Et medlem av Kremls råd for interetniske relasjoner, Bogdan Bezpalko, sa til og med at militære tjenestemenn som ikke oppdaget samlingen av ukrainske styrker og utstyr, og som overså Telegram-kanaler som advarte om at en ukrainsk motoffensiv var umiddelbart forestående i Kharkiv fylke, burde få hodene sine lagt på Putins skrivebord, skriver ISW.