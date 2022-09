Familien opplyser at Starr døde i Houston, som følge av komplikasjoner etter en operasjon.

Starr ledet opprinnelig en gransking av andre forhold knyttet til Clinton da han kom over presidentens affære med Monica Lewinsky. Han skrev en rapport som anklaget Clinton for å ha løyet om affæren under ed. Det førte til en riksrettssak mot Clinton i 1998.

Clinton ble frikjent av Senatet året etter.

Starr jobbet for president George H.W. Bush fra 1989 til 1993. I 2020 ble han del av forsvarerteamet til Donald Trump da han ble stilt for riksrett for andre gang.

Fra 2010 til 2016 var Starr øverste administrative sjef for det private universitetet Baylor i Waco i delstaten Texas.