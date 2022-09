Etat i Oslo kommune brukte over hundre tusen kroner på luksustur

På turen som fant sted i november i fjor, ble det blant annet brukt 22.000 kroner på vin, skriver Aftenposten.

Avisen har fått innsyn i fakturaen fra hotelloppholdet. Fakturaen viser brudd på etatens egne retningslinjer, som begrenser antall enheter til maks to.

Velferdsetaten har besøkt flere dyre hoteller de siste årene, viser en gjennomgang avisen har gjort av etatens hotellfakturaer. Blant annet tilbrakte tolv ansatte én natt på Son Spa, og da kom regningen på 57.000 kroner.

De omtalte turene fant dessuten sted kort tid etter at konsulentselskapet Deloitte i en rapport kritiserte etaten for dårlig økonomistyring, internt spill og dårlig oppfølging av eget regelverk.

Velferdsetaten jobber blant annet med tiltak for rusmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov og tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum.

Etatens direktør Guri Bergo reagerer på den høye summen i regningen fra Engø Gård.

– Jeg synes summen er for høy. Vi er en offentlig etat, og vi skal være gnitne med midlene vi har til rådighet, sier hun til Aftenposten.

Hun varsler at hun vil følge opp saken internt og tar selvkritikk på at hotelloppholdet ble dyrere enn det som først var planlagt.