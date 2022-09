Mange sa de var ute etter å henge Pence, som ble omtalt som en forræder, da Kongressen ble stormet 6. januar i fjor. De folkevalgte var da i gang med å godkjenne Joe Bidens valgseier. Donald Trump hadde bedt Pence gripe inn, noe han ikke hadde noen mulighet til å gjøre, selv om han hadde en seremoniell rolle i prosessen.

Sikkerhetsvakter fraktet Pence til et trygt sted og var klare til å bruke våpen for å forsvare ham.

– Jeg var ikke redd, men jeg var sint. Jeg var sint for det jeg så, hvordan de besudlet vårt demokrati, skriver Pence i boka «So help me God», som slippes 15. november.

Pence har distansert seg fra Trump etter at de to forlot Det hvite hus. Forlaget omtaler det som en innsidefortelling fra Trump-administrasjonen som forteller hvordan Trump brøt båndene til sin visepresident etter at Pence fulgte sine konstitusjonelle plikter da Kongressen godkjente Trumps valgseier.