Påstanden om omfanget av russiske forsøk på politisk påvirkning kommer fram i en melding som ble publisert tirsdag av utenriksminister Antony Blinken. Den viser til amerikansk etterretnings vurdering av Russlands skjulte innsats for å støtte politikk og partier som er positive til Russland.

Meldingen nevner ingen konkrete russiske mål, men USA sier de deler gradert informasjon med enkelte land. Det kommer heller ikke fram hvor mye av totalsummen på «over 300 millioner dollar», som er brukt i Ukraina. Der har president Volodymyr Zelenskyj lenge hevdet at Russlands president Vladimir Putin har blandet seg inn i landets politikk.

Informasjonen som ble offentliggjort tirsdag, ble dagen før sendt til amerikanske ambassader og konsulater i en rekke land i blant annet Europa, Afrika og Sør-Asia.

Innholdet var i utgangspunktet ikke ment for et internasjonalt publikum. Når den likevel publiseres, er det et ledd i Biden-administrasjonens tiltak for å avgradere etterretningsopplysninger om Russlands politiske og militære mål. Dette begynte i forkant av krigen i Ukraina, da USA offentliggjorde sine vurderinger om at Russland ville angripe nabolandet – vurderinger som viste seg å holde stikk.