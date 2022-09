På en rekke taler i såkalte vippestater de siste ukene har en faktor manglet som var til stede gjennom hele våren og sommeren: Et poeng om familier som sliter med økte priser på mat og bensin.

I stater som Pennsylvania, Wisconsin og Ohio, der Biden har talt, er det kritisk viktige senatsvalg der Demokratene har gode muligheter til å vinne.

I sentrum for presidentens taler nå ligger temaer som passer Demokratene bedre foran valget i november: presidentens seire i Kongressen på områder som klima og skattepolitikk, Republikanernes angrep på abortrettigheter, og det Biden mener er trusselen mot demokratiet fra republikanere som støtter oppunder forgjengeren Donald Trump.

Noe lavere inflasjon

Det hjelper naturligvis at inflasjonen har lettet noe over sommeren, etter å ha nådd et toppunkt på 9,1 prosent i juni. Det er heller ikke slik at presidenten ikke snakker om inflasjon overhodet lenger, men han har endret hvordan han snakker om det.

– Vi er på rett vei, men det er mye mer å gjøre, sa Biden under en tale i Boston mandag.

Han bemerket at bensinprisene nå ligger på drøyt 3,72 dollar per gallon, mot 5 dollar i juni.

Gir andre skylda og tar æren selv

Biden har stort sett gitt skylda for høy inflasjon på globale krefter som Russlands invasjon av Ukraina, men samtidig ment at hans egen politikk har bidratt til å lette på inflasjonstrykket for den jevne amerikaner.

Det er også noe flere velgere som nå sier at de er tilfreds med jobben til Biden i Det hvite hus – 43 prosent nå, mot 38 prosent i juli, ifølge FiveThirtyEight.

Tirsdag slippes en inflasjonsrapport for august fra myndighetene, og økonomene venter at den årlige inflasjonen vil ligge på 8,1 prosent. Det er et fall fra 9,1 prosent i juni, men fortsatt langt over målet på 2 prosent som sentralbanken Federal Reserve har satt seg.