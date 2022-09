Kjekling i Sverigedemokraterna om regjeringsspørsmålet

– Det er klart at vi må kunne diskutera ministerposter. Vi må kunne prate om statsministerposten, talmann og lederverv i de ulike riksdagskomiteene, sa partisekretær Richard Jonshof til SVT mandag morgen.

Sverigedemokraterna har gjentatte ganger sagt at de vil inn i regjering, spesielt om de blir størst på borgerlig side, noe det ligger an til. Samtidig har de også uttrykt at det viktigste er at det blir en retningsforandring i svensk politikk.

Stabssjef Linus Bylund er ikke like fornøyd med partisekretærens utspill.

– Om det kan du få sitere meg som følger: «Jomshof prater ganske mye. Punktum», sier Bylund til Aftonbladet.