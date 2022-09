Det skriver Dagens Nyheter.

Det som gjenstår er 314 kretser som består av utenlandsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer. Dette ventes å utgjøre såpass mange stemmer (drøyt 200.000) at de fleste politikerne fortsatt nøler med å fastslå et resultat.

Siste krets som rapporterte inn sine tall var Maria 12 Fredmansgatan på Södermalm i Stockholm.