Bech skriver på Facebook at han har gitt nominasjonskomiteen beskjed om at han ikke tar gjenvalg, skriver NRK.

30-åringen var blant ofrene på Utøya og ble i fjor den yngste fylkesordføreren noen gang fra Troms og Finnmark da han tok over etter Ivar Prestbakmo (Sp), som rykket inn på Stortinget.

Bech begrunner avgjørelsen med at debattklimaet med kommentarfelt og sosiale medier er blitt altfor tøft. Ifølge NRK er han blant de Utøya-overlevende som har mottatt drapstrusler.

– Det føles som et nederlag. At jeg skal la trollene vinne. At jeg skal la kommentarfeltet gå inn på meg. Jeg har alltid sagt det motsatte. At haterne ikke skal vinne. Sånn føles det nå. At jeg lar dem vinne, skriver Bech i Facebook-innlegget.