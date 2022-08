Anniken Huitfeldt besøker Jordan

Huitfeldt skal også besøke norskstøttede prosjekter for palestinske og syriske flyktninger, opplyser regjeringen i en pressemelding mandag.

– Vi har en tett dialog om Israel-Palestina-konflikten, situasjonen i Syria og Irak. Norge og Jordan samarbeider også på områder som sikkerhet og forsvar, næringsliv, likestilling, konfliktløsning, likestilling og grønn vekst, står det i meldingen.

I Jordan vil utenriksministeren besøke en flyktningleir for palestinske flyktninger og syriske familier i Amman. Hun vil også besøke et treningssenter for kvinnelige jordanske offiserer.

Regjeringen opplyser at besøket er en oppfølging av kong Harald og dronning Sonjas statsbesøk i februar 2020 og kong Abdullahs besøk til Norge i mars i år.