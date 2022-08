Regjeringens mannsutvalg er klart

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag.

Leder i Skeiv ungdom, Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, er blant dem som skal sitte i utvalget. Det samme skal FHI-direktør Camilla Stoltenberg, komiker Adam Andreas Bredesen Schjølberg, lege Wasim Zahid og spilleransvarlig for herrelandslaget i fotball, Brede Hangeland.

De øvrige som er med i utvalget, er: Arne Børke, Åsta Lovise Håverstad Einstabland, Julie Marie Borna Fossem, Aili Keskitalo, Idunn Tobiassen Mauseth, Aasmund Nordstoga, Liza Reisel, Are Saastad, Sylo Taraku og Nils-Erik Ulset.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kunngjorde i fjor høst at regjeringen ønsket et nytt mannsutvalg som skal kartlegge gutter og menns utfordringer i det norske samfunnet. Bakgrunnen er høye selvmordstall, ensomhet, kriminalitet og at mange gutter sliter på skolen, uttalte Trettebergstuen.

Regjeringens håp er at utvalget også vil se på hvordan man kan få flere menn inn i yrker som er dominert av kvinner.