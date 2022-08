– Jeg er overbevist om at dagens motsetninger ikke vil være i stand til å ødelegge det flere hundre år gamle grunnlaget for et oppriktig godt nabofellesskap mellom folkene i våre to land, sier Lukasjenko i en uttalelse.

– Belarus vil fortsette å stå for bevaring av harmoni og utvikling av et vennlig, gjensidig og respektfullt forhold på alle nivåer, fortsetter han.

Lukasjenko er en viktig alliert av Russlands president Vladimir Putin. En nær rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller derfor uttalelsen for klovneri.

– Lukasjenko tror faktisk at verden ikke legger merke til hans deltakelse i kriminaliteten begått mot Ukraina, sier rådgiver Mykhailo Podoljak.