USA truer tyrkiske selskaper med sanksjoner

Det tyrkiske næringslivets hovedorganisasjon bekreftet onsdag å ha fått et brev fra handelsdepartementet i Washington, som truer med sanksjoner dersom de fortsetter samarbeidet med russiske myndigheter og bedrifter.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og hans russiske motpart Vladimir Putin ble enige om å trappe opp det økonomiske samarbeidet da de tidligere i måneden møttes i Sotsji i Russland.

Offisielle data viser at verdien av Tyrkias eksport til Russland økte med nesten 50 prosent mellom mai og juli, sammenlignet med samme periode i fjor.

Tyrkias import av russisk olje har også skutt i været, og Erdogans regjering har gått med på å betale for russiske gassleveranser i rubler.

USA har gitt uttrykk for bekymring over det økende samarbeidet mellom de to landene og skjerper nå tonen.

– Personer eller selskaper som bistår personer som er satt på USAs sanksjonsliste, risikerer selv amerikanske sanksjoner, advarer de nå.

– Tyrkiske banker kan ikke forvente å opprettholde samarbeid med større globale banker eller å få tilgang til amerikanske dollar eller andre større valutaer dersom de etablerer tilsvarende samarbeid med sanksjonerte russiske banker, heter det også.