Thailands statsminister suspendert av domstol

Prayut kom til makten ved et kupp i 2014. Opposisjonen har pekt på at den åtte år lange perioden nå er over, og at Prayut derfor er på overtid. En domstol har avgjort at det skal åpnes sak.

Fem av ni dommere stemte dessuten for å suspendere Prayut fra rollen som statsminister fram til saken har vært gjennom rettssystemet.

Det er ventet at visestatsminister Prawit Wongsuwan skal skjøtte statsministervervet for Prayut.

Tilhengere av Prayut mener at åtteårsperioden skal regnes fra 2017 da grunnloven ble vedtatt, eller fra valget i 2019. Prayut vil bli sittende med makten til 2025 eller 2027 hvis retten innretter seg etter denne logikken. Da må Prayut også vinne valget neste år.

Opposisjonen har stilt flere mistillitsforslag mot Prayut, der de anklager ham for økonomisk vanstyre og manglende evne til å forhindre korrupsjon.

På Prayuts vakt har kongeriket hatt det verste økonomiske resultatet på 30 år.