– Det er en reell sjanse for en tiltale. Det er stort offentlig og politisk press for en tiltale.

Det sier forsker ved Norce, professor Hilmar Mjelde til ABC Nyheter.

Den tidligere presidenten i USA, Donald Trump, er i hardt vær etter at FBI gjennomførte en ransaking på eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

Hunsransakelsen kom etter en mistanke om at Trump oppbevarte store mengder gradert materiale, som han angivelig skulle ha tatt med seg da han forlot presidentembetet. Han risikerer også å bli siktet for brudd på spionasjeloven.

– Trump kan uansett stille i 2024

Dersom Trump skulle bli kjent skyldig risikerer han i verste fall flere år i fengsel. Spørsmålet er om påtalemyndighetene rekker å ta ut tiltale før neste presidentvalg.

– Det føderale justisdepartementet samt delstatsmyndighetene kjører sitt eget løp. Men Trump kan uansett stille i 2024. Grunnloven definerer kriteriene for hvem som kan velges som president, og utelukker ikke en tiltalt kandidat, påepeker Hilmar Mjelde.

Trump er også i søkelyset for mulige brudd på skattelovgivningen og påstander om valgmanipulasjon. I tillegg pågår høringen etter stormingen av Kongressen.

– Trump har aldri hatt noe nedsving etter at han fikk total kontroll i partiet i 2017

En støttespiller av Donald Trump kjører forbi eiendommen hans etter at FBI gikk til aksjon der. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB Foto: NTB

Dersom Trump tiltales og dømmes kan hans politiske karriere være over. Men som vanlig har Trump også denne gang klart å snu ransakingen delvis til sin fordel. Tilhengerne er igjen vekket opp av dvalen, og Trump forsøker å fremstå som martyr.

Ifølge amerikanske medier kan FBI-aksjonen ha vært en gavepakke til Trump som nå blir båret opp av sine trofaste tilhengere.

– Er du enig i at Trump har fått ny oppdrift og vitalisering?



– Trump hadde vunnet nominasjonen fra fengsel, per i dag. Men det blir feil å si at Trump har fått et oppsving. Han har aldri hatt noe nedsving etter at han fikk total kontroll i partiet i 2017, svarer Hilmar Mjelde.

– Selv om Trump forsvinner, vil trumpismen leve videre i beste velgående

Han mener det er misvisende å telle seire og tap for Trumps håndplukkede kandidater i primærvalgene som en indikator på hans posisjon.

– Han har omformet partiet fullstendig. Selv om Trump forsvinner, vil trumpismen leve videre i beste velgående. Det er Trumps arv, mener Norce-forskeren.

– Etter at Liz Cheney tapte nominasjonsvalget, hvilken betydning kan det få, i forhold til Trump og GOP? Vil hun svekke eller styrke Trumps kandidatur?

– Per i dag vil hun ikke være noe annet enn en stein i skoen på Trump. Hun er en konservativ republikaner. Ingen demokrater vil stemme på henne, og veldig få andre. Partilojaliteten til veie tyngst i 2024, også for mer Trump-lunkne republikanere. Men om Trump sitter inne under valget, blir jo alt straks mer usikkert. Jeg tror dog ikke det skjer, sier Mjelde.

– Demokratene vil tape flertallet i Representanthuset, det er bortimot garantert

Donald Trump hvisker til Mike Pence under en pressekonferanse før innsettelsen i 2017. Foto: Evan Vucci / NTB/AP

Biden virker å være i siget, blant annet etter at abort-debatten nådde nye høyder. Den gigantiske klimapakken som ble banket gjennom i Kongressen, Trumps jus-trøbbel og den pågående kongresshøringen har trolig vært en fordel for demokratene. Spørsmålet er om det holder helt inn til å vinne mellomvalget og presidentvalget i 2024.

– Mellomvalg går nesten aldri bra for presidentens parti. Demokratene vil tape flertallet i Representanthuset, det er bortimot garantert, men kan beholde senatsflertallet. I senatsvalget betyr kandidatene mer, og republikanerne har nominert flere svake kandidater i årdet. Det er historisk sett ingen sammenheng mellom resultatet i et mellomvalg og presidentvalget to år senere, påpeker professoren.

– Trumps strategi er å tråkke flatt alt rundt seg

– Hvis Mike Pence sier ja til en eventuell invitasjon til å vitne i høringen, hvor farlig kan det være for Trump?

– Kun potensielt farlig om han har bevis som kan brukes juridisk mot Trump. Politisk vil hans vitnemål ikke ha noen effekt. Folk er på en måte ferdig med hele 6. januar og ser fremover.

– Hva tror du er Trumps strategi fremover nå, og hvilke støttespillere kan han regne med for sin kampanje?

– Trumps strategi er å tråkke flatt alt rundt seg. Han snakker ikke om politiske saker lenger, i alle fall ikke på nåværende tidspunkt. Han har hele det republikanske partiapparatet, både nasjonalt og delstatlig, bak seg. I tillegg har det vokst frem et helt økosystem av pro-Trump-medier, støttegrupper og tenketanker, oppsummerer USA-ekspert Hilmar Mjelde.