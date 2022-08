I et TV-intervju forsøker Pompeo å tone ned – uten at han direkte nekter for – meldingene om at han og andre i regjeringen snakket om å kaste Trump for å ha oppmuntret til angrepet på nasjonalforsamlingen.

Den tidligere utenriksministeren har vært på Fox News og snakket om forklaringen sin i komiteen som gransker angrepet 6. januar i fjor.

– De forhørte seg om diskusjoner om det 25. grunnlovstillegget, diskusjoner jeg aldri hadde i fullt alvor med mine motparter, sier Pompeo.

Tillegget, som blant annet fastslår at visepresidenten rykker opp dersom presidenten dør, inneholder også et punkt om at visepresidenten og et flertall i regjeringen kan sette presidenten til side dersom de erklærer at han ikke er i stand til å utøve sin gjerning.

– Det var som om de var ute etter å bygge en fortelling, men allerede hadde bestemt seg for hvordan den skulle slutte. De var virkelig på jakt etter hekser. Det var en utspørring som gikk ut i det vide og det brede, sier Pompeo, som vurderer å stille som presidentkandidat i 2024.

Han har fortsatt et godt forhold til sin tidligere sjef og har fortsatt å forsvare Trump etter stormingen av Kongressen. En Trump-tilhenger ble skutt og drept av politiet i opptøyene. I tillegg døde åtte mennesker, inkludert en politimann i de påfølgende dagene.