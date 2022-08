Det forteller Golis til Dagbladet.

Partileder Une Bastholm trakk seg onsdag av personlige årsaker etter å ha sittet i ledelsen i seks år. Nestleder Arild Hermstad er fra mandag av midlertidig partileder. Han har også gjort det klart at han kan tenke seg jobben permanent.

Det ble også klart at stortingsrepresentantene Lan Marie Berg og Rasmus Hansson ikke er aktuelle for lederjobben. Hansson har derimot sagt at han synes det er viktig med flere kandidater til ledervervet.

– Jeg er veldig enig med Rasmus Hansson som er så tydelig på at vi trenger flere kandidater. Det er noe med å vise den bredden og kompetansen som finnes i et nasjonalt parti. Det er ikke sånn at vi ikke har noen andre dyktige kandidater som vil noe med partiet, sier Golis til Dagbladet.

Natalia Golis forsøkte å bli nestleder i MDG på landsmøtet i mai, men tapte for Ingrid Liland. Siden 2019 har hun vært varaordfører i Vestland fylke.