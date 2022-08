I en telefonsamtale fredag drøftet Macron og Putin situasjonen ved det russisk-okkuperte kraftverket, som Russland og Ukraina beskylder hverandre for å sette i fare. Begge krever uavhengig inspeksjon.

Hittil er besøk av en IAEA-delegasjon forhindret på grunn av uenighet om hvordan de skulle reise til Zaporizjzja. Ukraina mener at transitt gjennom russisk-okkuperte områder ville legitimere okkupasjonen.

Ifølge Kreml understreket Putin at «systematiske ukrainske artilleriangrep på området til kraftverket Zaporizjzja skaper fare for en fullskala katastrofe som kan føre til stråling i store områder».

Ukraina på sin side beskylder Russland for å angripe kraftverket.

Begge parter ber om at Det internasjonale atomenergibyrået IAEA får sende eksperter for å inspisere kraftverket så snart som mulig. Macron støtter at IAEA-eksperter sendes til kraftverket, under forhold som Ukraina og FN er enige om.

Atomkraftverket, som er det største i Europa, ble okkupert av Russland i mars, og kamper rundt kraftverket den siste tiden har skapt bekymring for en atomkatastrofe.