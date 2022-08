Spansk selskap skal vedlikeholde flere norske jernbanestrekninger

Torsdag signerte Bane Nor to store vedlikeholdskontrakter med Baneservice og Azvi, dermed skal de to selskapene dele flere jernbaneområder mellom seg.

Kontrakten med Azvi har en totalverdi på 423,2 millioner kroner. Kontrakten med Baneservice anslås til 390,5 millioner, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Avtaletiden på kontraktene er fem år, med mulighet for opsjon på tre år. Kontraktene er fordelt på jernbaneområdene sørvest og øst, og nord og deler av Østlandet.