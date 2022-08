– Du kan ikke stå her og si at markedskreftene herjer i Europa. Vladimir Putin herjer i Europa, sa Støre da partilederne diskuterte strømsituasjonen i Arendal.

Utfallet kom etter at Bergstø slo fast at det ikke var mulig å «bygge oss ut av situasjonen».

– Det er markedskreftene som herjer med folk, og som truer økonomi og bedrifter, sa SVs fungerende partileder.

– Det er krig i Europa, Kirsti, avbrøt Støre.

Han viste til Tysklands store avhengighet av russisk gass.

– Nå skrur Putin igjen. Det er det som herjer med Europa. Hvis ikke Europa klarer å svare på det sammen, og vi er en del av det, så er Europa ute å kjøre. Og hvis Europa er ute å kjøre så er du og jeg og Norge ille ute. Dit skal vi ikke.

Melby og Moxnes anklaget hverandre for å gå i «Putin-fella»

Krigen i Ukraina henger tungt over partilederdebatten i Arendal. Flere politikere advarer om at andre partier går i president Vladimir Putins «felle».

Det var Venstre-leder Guri Melby som først tok uttrykket «Putin-fella» i sin munn da hun argumenterte mot Rødt-leder Bjørnar Moxnes og hans forslag om å stanse eksport av strøm utenlands for å kutte i prisene i Norge.

– Det at vi er en del av et europeisk system, er bra, fordi land i Europa kan slutte med skitten energi. Vi skal ikke bare løse en priskrise for norske forbrukere, men også en klimakrise. Moxnes lurer oss i Putin-fella, der Putin bruker gassen mot oss, sa Melby.

Høye priser på gass som i stor grad er importert fra Russland, er en viktig del av energikrisen i Europa.

– Du går i Putins felle. Det vi godtar, er at gasskrisen i Europa slår inn i norske strømpriser, svarte Rødt-lederen til Melby.