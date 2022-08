Huitfeldt opprørt over israelsk aksjon mot palestinske organisasjoner

Torsdag morgen slo israelske soldater til mot flere palestinske organisasjoner i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, sprengte dører, gjennomsøkte kontorer og forseglet deretter dørene.

Israelske myndigheter har tidligere terrorstemplet flere av organisasjonene og anklager dem for å være kontrollert av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

PFLP er en liten, sekulær venstreorientert bevegelse som både har et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. De sto blant annet bak en rekke flykapringer for rundt 50 år siden.

– De kom, sprengte opp døra og rotet i arkivet vårt, sier lederen for menneskerettsorganisasjonen Al-Haq, Shawan Jabarin, til AP.

– Anklagene mot oss er ikke nye, men Israel har ikke engang greid å overbevise vennene sine om at det er hold i dem, sier han.

Viktig arbeid

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer sterkt på torsdagens israelske aksjon.

– Jeg er opprørt over meldinger om at israelske sikkerhetsstyrker har gjennomført aksjoner mot kontorene til palestinske menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner i Ramallah, inkludert Al Haq, som Norge har støttet i mange år, sier Huitfeldt (Ap) til NTB.

– De gjør et viktig arbeid for å forsvare palestinernes menneskerettigheter overfor israelske og palestinske myndigheter, understreker hun.

– Norge har i flere år investert store ressurser i å bygge opp et palestinsk sivilsamfunn. Norge vil fortsette vårt samarbeid med og støtte til sivilsamfunnet i de okkuperte palestinske områdene. Et levende sivilsamfunn er viktig for å ivareta og fremme demokratisk utvikling i Palestina og for å støtte opp om en tostatsløsning, sier utenriksministeren.

- Ikke nok å være opprørt

Palestinakomiteen sier at det ikke er nok at utenriksminister Anniken Huitfeldt er opprørt over at Israel stenger palestinske menneskerettighetsorganisasjoner.

– Det holder ikke. Norske myndigheter må fordømme angrepene på palestinsk sivilsamfunn og kreve at Israel umiddelbart hever den grunnløse terrorstemplingen av menneskerettighetsforsvarere. Det er ikke nok at Huitfeldt uttrykker bekymring og er opprørt, sier Line Khateeb i Palestinakomiteen.

Khateeb mener at Israels ambassadør i Norge må kalles inn på teppet.

– Det er Israels framferd som bør erklæres for ulovlig, ikke organisasjonene som dokumenterer deres brudd på menneskerettighetene, sier Khateeb.

Etterlyser beviser

Norge har etterlyst beviser for Israels anklager om at Al Haq og fem andre palestinske organisasjoner kan knyttes til terror. Ni andre europeiske land har også tatt avstand fra terroranklagene mot de palestinske organisasjonene, blant dem Tyskland, Frankrike, Nederland, Sverige og Danmark.

– Det materialet vi har mottatt fra Israel, er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å begrunne terrorlistingen av de seks organisasjonene. Dette har vi formidlet til israelske myndigheter, sier Huitfeldt.

Avskyelig forsøk

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Straks de israelske soldatene hadde forlatt lokalet, sørget naboer og andre for å åpne den forseglede døra igjen, forteller Jabarin.

– Vi ber ikke om tillatelse fra israelske soldater eller tjenestemenn. Vi fortsetter, oppmuntret av troen på ansvarlighet og internasjonal lov, sier Al Haq-lederen.

Organisasjonens israelske advokat Michael Sfard kaller stengingen et avskyelig forsøk på å hindre Den internasjonale straffedomstolen i Haags etterforskning, der Israels forsvarsminister Benny Gantz selv kan være blant de mistenkte.

Farlig opptrapping

Organisasjonene Addameer , Bisan Research Center og Union of Palestinian Committees ble også stormet av soldater og fikk lokalene avsperret.

Palestinske myndigheter kaller den israelske aksjonen «en farlig opptrapping og et forsøk på å kneble sannhetens og rettferdighetens stemmer».

En talsmann for regjeringen i Ramallah, Hussein al-Sheikh, sier at de nå vil be verdenssamfunnet sørge for at de palestinske organisasjonenes kontor blir gjenåpnet.

Voldelig undertrykkelse

Den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem tar kraftig avstand fra den israelske regjeringens terrorstempling og forsøk på å stenge de palestinske organisasjonene.

– Dette regimet ser på voldelig undertrykkelse som et legitimt redskap for å kontrollere palestinere, og definerer ikkevoldelig sivil aktivitet som terrorisme, heter det i en uttalelse fra dem.

Knebler kritikere

Norsk Folkehjelp samarbeider med flere av organisasjonene og ber Norge reagere raskt og tydelig.

– Vår frykt er at hvis ikke Israel nå møtes med kraftig motbør fra det internasjonale samfunnet, så er neste steg å fengsle ledelse og ansatte i disse organisasjonene, sier generalsekretær Henriette Westhrin.

– Norge og resten av verden har vært sene og svake i reaksjonene mot Israel. Det gjør at Israel kommer til å gå lenger og lenger hvis vi ikke gjør noe nå. Nå må Norge reagere raskt og tydelig, ved både å fordømme angrepet på disse viktige rettighetsorganisasjonene, kreve at terrorstemplingen opphever, samt ta dette opp i Sikkerhetsrådet, sier hun.

– Feig og brutal

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa kaller den israelske aksjonen mot de palestinske menneskerettsorganisasjonene feig og brutal.

– Israel stenger nå rommet for kritikk og for kartlegging av brudd på menneskerettighetene. Det var akkurat dette vi varslet at ville skje da de uten dokumentasjon listet flere organisasjoner som terrororganisasjoner, sier hun til NTB.