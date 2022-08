En av Trumps tidligere toppledere skyldig i skatteunndragelse

Avtalen innebærer at han potensielt kan bli et nøkkelvitne i saken mot selskapet som skal i gang i løpet av høsten.

Allen Weisselberg, som var en av lederne i Trump Organization, har sagt seg skyldig på alle 15 tiltalepunkter. Han var anklaget for å ha unnlatt å betale skatt på overdådige frynsegoder han fikk fra selskapet, inkludert utbetalinger for leie av en luksusbil, leie for en leilighet på Manhattan og privatskoleundervisning for barna.

Weisselberg er den eneste personen som hittil er siktet for kriminelle handlinger i den langvarige etterforskningen av selskapets forretningspraksis.

Han ble dømt til fem måneders fengsel og fem års prøvetid. I tillegg må han betale nesten 2 millioner dollar i skatter, bøter og renter.

Avtalen innebærer også at han må vitne for påtalemyndigheten når saken mot Trump-selskapet kommer for retten i oktober. Selskapet er anklaget for å ha hjulpet Weisselberg og andre ledere med å unngå å betale inntektsskatt ved å unnlate å innberette en komplett oversikt over deres fulle kompensasjon til myndighetene. Trump selv er ikke siktet i saken.