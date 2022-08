Sentralbanken i Ankara kunngjorde at renten senkes fra 14 til 13 prosent, og dermed falt liraen l i verdi til over 18 per dollar.

Det er første gang sentralbanken senker renten siden desember. Før det var det en runde med omstridte rentenedsettelser fra 18 prosent.

Stikk i strid med alminnelig økonomisk teori insisterer Erdogan på at økte renter fyrer opp under inflasjon, og flere sentralbanksjefer som motsier ham, er blitt sparket de siste årene.

Liraen har konstant falt i verdi samtidig som inflasjonen har skutt i været siden Erdogan begynte å presse sentralbanken. Det siste året har inflasjonen offisielt ligget på nesten 80 prosent, men tyrkiske økonomer mener den i virkeligheten er over dobbelt så høy.