– Vi må gjøre det vi kan for å beskytte folk fra at renta går mer opp enn det Norges Bank ellers legger til grunn. Derfor sier jeg nå at i neste års statsbudsjett skal oljepengebruken ned. Etter mange år der svaret på alt fra forrige regjering har vært å bruke mer oljepenger, så må det bli en vending, sier Støre (Ap) til VG.

Han sier at et mål er å holde seg med god margin innenfor handlingsregelen, som begrenser bruken av oljepenger over statsbudsjettet til 3 prosent av oljefondet.

– Vi må godt under 3 prosent, sier Støre.

Han mener at energikrisen, den høye inflasjonen, og krigen i Ukraina ikke er kriser som kan løses ved å hente mer penger ut av oljefondet.

– Vi kan ikke ta lett på dette. Historisk har høy inflasjon, hvis den biter seg fast med pris- og lønnsspiral, nesten ingen annen utvei enn økonomisk tilbakegang og bråstopp. Du får en økonomisk krise. Da blir det bedrifter som går over ende og vi mister arbeidsplasser.

Han nevner skjerping av skatt som en av måtene å stramme inn oljepengebruken på,og sier at det er sannsynlig.