Onsdag kom sjokkbeskjeden om at Miljøpartiet De Grønnes partileder Une Bastholm trekker seg.

I et Facebook-innlegg forklarer Bastholm at årsaken til at hun trekker seg er personlig grunner.

Blant annet trekker hun frem at det har vært stor belastning å være småbarnsmor, stortingsrepresentant og leder for partiet.

Professor og valgforsker Bernt Aardal sier nyheten kom veldig overraskende på.

Forstår at Lan ikke vil

– Det kommer veldig overraskende på oss som står på avstand. Det har ikke vært mye snakk om dette annet enn innad i partiet, sier Aardal til ABC Nyheter.

– Samtidig så har jo ikke Bastholm vært mye synlig i det siste. Fra ledelsens side har nestleder Arild Hermstad vært mest fremtredende. Men nå er det for så vidt gode grunner til det, siden Bastholm har vært ute i barselpermisjon.

På en pressekonferanse fra Arendalsuka kl. 11.00 onsdag ble det klart at Hermstad stepper inn som midlertidig leder frem til landsstyret velger en ny.

Hvem det bør være har ikke Aardal noen mening om, men legger til at det er naturlig at nestledere vil være aktuell.

Professor ved UiO og valgforsker Bjørn Aardal. Foto: UiO

I tillegg til Hermstad, annonserte MDG tidligere i uka at Ingrid Liland fra Rørvik blir ny nestleder i partiet.

Fordi Hermstad ikke er valgt inn på Stortinget, tar Lan Marie Berg over som parlamentarisk leder i partiet.

Både Berg og ringreven Rasmus Hansson har uttalt at de ikke ønsker å ta over rollen som partileder. Aardal forstår at Berg, som har hatt det veldig turbulent i Oslo-politikken, ikke ønsker rollen som leder for partiet. Da det stormet rundt verst rundt henne måtte hun blant annet ta lengre perioder borte fra politikken.

– Mange oppfatter henne også som mer kontroversiell enn andre kandidater, sier Aardal.

I tillegg er også Berg småbarnsmor. At politikken har blitt så krevende at man ikke kan kombinere det med å være toppolitiker og presset som leder, mener Aardal er noe som må reflekteres over.

Ingen stor innvirkning

Tidligere hadde MDG en annen ledelsesmodell enn de andre partiene på Stortinget, hvor de ikke hadde en partileder, men talspersoner.

Aardal har heller ingen formening om de burde gå tilbake til denne modellen, men mener det vil være interessant å følge med på om dette vil bli vurdert.

Uansett hvem som tar over, tror ikke valgforskeren det vil ha noen stor innvirkning på partiet.

– Det har jo ikke gått så bra med partiet som de hadde håpet, men hun trekker seg av personlige grunner, sier han.

– Nå har jo partiet oppnådd stabilitet, men det har likevel ikke klart å mobilisere nok til å klare å komme seg over sperregrensen på meningsmålingen. De har også mistet litt initiativ på klimafeltet over lengre tid.

Dette tror derimot valgforskeren har mer med at dagsorden har endret seg ganske mye den siste tiden fra det MDG helst skulle sett.

– Klimapolitikk har kommet i et annet lys nå. Synet på fossile energikilder har endret seg blant folk på grunn av krigen i Ukraina.