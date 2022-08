Avisa Oslo: Rasmus Hansson sier han ikke vil bli ny MDG-leder

Hansson sier dette til Avisa Oslo kort tid etter at Une Bastholm kunngjorde at hun går av som partileder i MDG. Hansson var en av to såkalt nasjonale talspersoner for MDG mellom 2014 og 2018.

MDG-profil og stortingsrepresentant Lan Marie Berg sier til samme avis at hun stiller seg til disposisjon for ledelsen i partiet, men understreker at hun synes Arild Hermstad kan være en god lederkandidat.

– Jeg har ikke hatt ambisjoner om å bli leder i partiet, sier hun til avisen.

Nestleder Arild Hermstad sa onsdag at han stiller seg til disposisjon som lederkandidat i MDG.