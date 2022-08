Arild Hermstad stiller seg til disposisjon for ledervervet i MDG

Hermstad satt som nasjonal talsperson for MDG sammen med Bastholm i perioden 2018–2020. Da partiet på landsmøtet i 2020 gikk bort fra modellen med to talspersoner, ble Hermstad valg inn som nestleder.

Hermstad roste og takket Bastholm for innsatsen hun har lagt ned gjennom seks år i partiledelsen.

– Det berører oss alle sammen. Det er trist for Une, det er trist for meg, for ledelsen og alle i hele partiet, sa Hermstad under MDGs pressekonferanse i Arendal.

Han la vekt på at det har vært et godt samarbeid i partiledelsen. Bastholm avslutter som partileder neste mandag, og da vil Hermstad tre inn som fungerende leder. Han bekrefter at han er interessert i å ta over som partileder permanent.

– Jeg kommer til å si til valgkomiteen at jeg er kandidat til å være med i ledelsen framover. Jeg vil også være disponibel som lederkandidat, sa han.

MDG vil avholde ekstraordinært landsmøte i løpet av tre-fire måneder for å få en ny ledelse på plass.

Hermstad var partiets førstekandidat fra Hordaland ved stortingsvalget i 2021, men kom ikke inn. Han tilbakeviste at det blir en utfordring å lede partiet selv om han ikke er innvalgt på Stortinget.

– Vi har tre veldig dyktige stortingspolitikere, og jeg kommer til å jobbe tett med dem. Det kommer til å gå helt fint, sier han. Han viste også til at partiet er større lokalt enn representasjonen på Stortinget gjenspeiler, og at det også er viktig å ha kontakt med partiets lokale organisasjoner.