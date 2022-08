Sverige usikre på om de vil nekte russere turistvisum

Spørsmålet om visum dukket opp da de nordiske statsministrene møtte sin tyske kollega Olaf Scholz i Oslo mandag. På pressekonferansen etter møtet ble Sveriges statsminister Magdalena Andersson spurt om hun støttet Finlands syn eller Tysklands skepsis til et visumforbud.

– Jeg synes det er gode argumenter for begge syn, og diskusjonen vi har hatt, gjenspeiler at dette er et vanskelig spørsmål, sa Andersson og bekreftet at Sverige ikke har bestemt seg.

– Vi veier de ulike argumentene opp mot hverandre, men det beste er om vi kan gå videre med dette i fellesskap, sa Andersson.

Scholz minnet om at det ikke er vanlige russere som har startet krigen og at det er innført sanksjoner mot dem som er ansvarlige for krigføringen og som tjener på Vladimir Putins regime. Scholz ville heller ikke gjøre det vanskeligere for krigsmotstandere og andre som ønsker å forlate Russland.

Finlands statsminister Sanna Marin påpekte på sin side at selv om det russiske folket ikke har startet krigen, er det mange som støtter Putin.

– Jeg synes ikke det er riktig at de skal kunne reise og nyte turisttilværelsen mens Russland dreper ukrainere. Jeg forstår at folk er frustrert over at russere kan reise som om ingenting har skjedd.