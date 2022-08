Ruto utropt som valgvinner i Kenya – valgkommissærer avviser resultatet

– Vi kan ikke stå inne for det resultatet som skal kunngjøres, sa nestleder Juliana Cherera i den uavhengige valgkommisjonen mandag. Hun sa prosessen ikke har vært åpen og gjennomsiktig.

Kort tid senere ble Ruto likevel utropt til vinner og landets neste president av valgkommisjonens leder Wafula Chebukati. Ifølge Chebukati har Ruto fått 50,49 prosent av stemmene mens utfordreren, tidligere opposisjonsleder Raila Odinga, har fått 48,85 prosent.

– Ikke rom for hevn

Rett etter at han ble erklært som vinner, sa Ruto at han lover å samarbeide med alle parter og at «det ikke er rom for hevn», en uttalelse ment for å dempe den spente situasjonen mellom tilhengere og motstandere av Ruto.

Det er uvisst hva slags betydning den kaotiske situasjonen får for resultatet, dersom det blir stående.

I helgen viste foreløpige resultater et lite forsprang for Odinga, som støttes av avtroppende president Uhuru Kenyatta. Før valget lovte Odinga å godta valgresultatet dersom valget gikk fritt og rettferdig for seg.

Håper på fredelig overtakelse

Kenya håper på en fredelig maktovertakelse etter Kenyatta, som går av etter å ha sittet i to perioder. Tidligere valg har utløst blodige opptøyer som følge av anklager om valgfusk.

Men opptellingen av stemmene har trukket ut etter valget 9. august. Og da resultatet skulle offentliggjøres mandag, oppsto det ifølge Reuters håndgemeng i et lokale der stemmene telles.

Samtidig ble diplomater og internasjonale observatører geleidet ut av rommet.