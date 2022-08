Kommisjon vil ha mindre straff og færre forbud mot ytringer

– Vi trenger større toleranse og mer mangfold i ytringsrommet, slo kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum fast da rapporten «En åpen og opplyst offentlig samtale» ble presentert under Arendalsuka mandag.

En inkluderende ytringskultur er et felles ansvar, og flere må engasjere seg, slår kommisjonen fast.

Den mener den beste garantien for reell ytringsfrihet er et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuftig regulert ytringsrom.

Rapporten er på 322 sider. I alt kommer kommisjonen med over 90 anbefalinger. Et eget ytringsråd, ytringspiloter, en digital hjelpeportal og en egen Skolesekk for ytringsfrihet er blant anbefalingene.

Kommisjonen tar også til orde for flere konkrete lovendringer.

Alle anbefalingene er enstemmige. Ingen av kommisjonens 17 medlemmer har tatt dissens på noen av punktene.

En offentlighet med høy grad av tilgjengelighet og lav terskel for å delta vil tjene alle, mener kommisjonen.

Hvor utbredt innskrenkninger som kanselleringskultur og scenenekt er i Norge, er det vanskelig å si noe sikkert om, framholdt Løken Stavrum under presentasjonen.

Men klasseperspektivet er fortsatt like aktuelt, understreker hun.