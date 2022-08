Venstre vil belønne kommuner for klimakutt

I dag er det ingen sammenheng mellom klimakuttene en kommune gjør og hvor mye penger de får fra staten. Venstre-utvalget foreslår en klimabelønning for kommuner som kan vise til utslippskutt.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo har ledet utvalget som nå har lagt fram 131 tiltak som skal diskuteres under Venstres landsmøte i oktober.

Utvalget foreslår også at kommunene skal stille krav om solcellepanel på nye bygg og på alle offentlige bygg.

– Strømpriskrisen viser at vi trenger mer kraft og mer energieffektivisering. Å legge solcellepanel på taket i nye bygg er noe av det mest framtidsrettede en kommune kan gjøre, sier Bjørlo.

Utvalget ønsker også å åpne for en mer fleksibel skolestart, at barn kan hoppe over eller ta igjen klassetrinn ved behov, og å legge til rette for at elever med ulik utvikling kan ta fag over lengre og kortere tid.

Et annet forslag er å åpne for enkelte barnehager med utvidet åpningstid, inkludert en prøveordning med døgn- og helgeåpne barnehager. På videregående skole foreslås det å gjennomføre prøveordninger med alternative sluttvurderinger, deriblant valgfri eksamen.