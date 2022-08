Sps ordførere ber partiet gå inn for makspris på strøm

Uttalelsen kommer etter et møte fredag i Sps nasjonale ordførerforum om energikrisen, skriver Aftenposten.

«Tiden er inne for å etablere en maksimalpris for strøm som ligger på et nivå som innbyggere og næringsliv kjenner seg igjen i», heter det.

Forumet er et talerør for Sps rundt 135 ordførere og ledes av Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune. Han sier frustrasjonen er stor over regjeringens strømpolitikk blant ordførerne og lokalpolitikerne i partiet.

– Stort press i lang tid

– Man er frustrert over å ikke ha fått gjennomslag for kraftigere grep. Det har vært et stort press fra grasrota og ordførerne i lang tid, sier Frøshaug.

Denne frustrasjonen deles på fylkesnivå. Fylkesordfører Jon Askeland i Vestland sier til Dagbladet at frustrasjonen i partiet er stor.

– Det er mange som er svært utålmodige for at noe må skje, sier Askeland. Han tar blant annet til orde for økonomisk kompensasjon til næringslivet.

Samarbeider med Ap

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skriver i en tekstmelding til Dagbladet at de jobber sammen med Arbeiderpartiet for å løse strømkrisen.

– Her jobber vi sammen med Ap for å få til resultater. Senterpartiet har over tid arbeidet for mer kontroll på strømmarkedet, og mer nasjonal styring av kraftpolitikken, skriver Vedum.

Han legger til at regjeringen allerede har varslet at den vil komme med flere nye grep for folk og næringsliv, blant annet gjennom å styrke strømstøtten, ta mer kontroll over strømeksporten og tiltak for næringslivet.

Møter mandag

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kal de parlamentariske på Stortinget lederne inn til hastemøte på Statsministerens kontor vedrørende strømkrisen mandag klokken 8.30.

Like etterpå møter han partene i arbeidslivet, NHO og LO, om kraftsituasjonen. Der deltar også Vedum, samt næringsministeren og olje- og energiministeren.

Samme dag skal Stortingets presidentskap møtes for å ta stilling til en ekstraordinær innkalling av Stortinget for å vedta nye tiltak mot strømprisene og kraftsituasjonen.