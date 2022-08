Det får Dagbladet bekreftet fra Statsministerens kontor (SMK).

Innkallingen ble sendt skriftlig til partigruppene fredag ettermiddag, ifølge avisen. Statsministerens kontor skriver i innkallingen at de vil gi de parlamentariske lederne en orientering om strømsituasjonen.

Et par timer senere, klokken 10.30, skal presidentskapet på Stortinget møtes for å vurdere om hele Stortinget skal kalles tilbake fra sommerferie for å behandle forslag knyttet til strømpriskrisen.

Rødt ser fram til møtet

Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen sier hun ser fram til møtet.

– Men det har ikke kommet noe som tyder på at det er mindre aktuelt med hastemøte for Stortinget, sier hun i en kommentar til NTB.

– Vi blir overrasket om Høyre eller noen andre snur nå. Om forslaget fra Høyre om å dekke 90 prosent over 70 øre fra september skal innfris må jo det skje nå, ikke langt på overtid i oktober som er alternativet. Det er det minste vi burde komme fram til i et slikt møte, sier hun.

Høyre krever ny strømstøtte

Høyres leder Erna Solberg, sier til Dagbladet Børsen at partiet vil foreslå en ny strømstøtte til bedriftene på hastemøtet mandag. Høyre forslo onsdag at strømstøtten til folk skulle økes til 90 prosent av alle kostnader utover 70 øre, allerede fra 1. september.

Nå ber Solberg regjeringen om å komme opp med en ny strategi for å sikre bedriftene.

– Luxembourg har for eksempel etablert en ordning hvor de gir støtte til bedrifter der utgifter til energi normalt utgjør minst tre prosent av driftskostnadene. Så dekker staten en prosentandel av merkostnadene de nå har på grunn av de høye prisene. Nøyaktig hvor grensen bør gå i Norge og hvilken prosentandel er det regjeringen som har best grunnlag for å ta stilling til, sier Solberg til Børsen.