Store forbund i LO og NHO og KS krever umiddelbar strømstøtte til utsatte bedrifter

– Vi vil på det sterkeste oppfordre regjeringen til straks å ta i bruk de nødvendige virkemidler for å avbøte de alvorlige og uforutsette økonomiske utfordringer vårt næringsliv er utsatt for av omstendigheter og hendelser langt utenfor deres kontroll, skriver Naturressurskommunene, KS, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri i en felles uttalelse.

De understreker at de deler en sterk og økende bekymring for kommuner, innbyggere og næringsliv, som de mener vi alle har et felles ansvar for, skriver de.

Forbundene mener behovet for kortsiktige og konkrete tiltak er prekært, og trekker fram absolutte nødvendige strakstiltak som de mener må innføre umiddelbart uten ytterligere opphold.

Det vises til støtteordninger innført i andre europeiske land, hvor det blant annet er innført reduksjon eller fjerning av statlige avgifter som merverdiavgift og forbruksavgifter på strøm, innføring av makspriser og direkte økonomiske støtteordninger.

– EU-kommisjonen har godkjent slike støtteordninger av generell karakter, og korrekt innført vil statsstøttereglene ikke være til hinder for slike støtteordninger til næringslivet, skriver de.

Likevel må støtteordningen til utsatte bedrifter være innrettet på en måte som gir bedriftene insentiv til å også spare på energien, heter det.