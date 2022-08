– Vi skal ikke skremme og overdrive, men vi skal være klar over at vi er i den farligste situasjonen Europa har vært i siden 2. verdenskrig, det er full krig i Ukraina.

– Da blir også verden farligere for oss

Nato-sjef Jens Stoltenberg holdt torsdag tale i forbindelse med åpningen av AUFs sommerleir på Utøya. I talen går Stoltenberg ut mot Russlands president Vladimir Putin og invasjonen av Ukraina. Nato-sjefen mener det er i Norges interesse at Putin ikke vinner fram med krigføringen.

– Om Putin enda en gang ser at han kan bruke militærmakt for å få det som han vil, slik som han på mange måter gjorde i Georgia i 2008. Eller da Russland tok Krim halvøya fra Ukraina i 2014, da er lærdommen at selv om vi protesterer og mobiliserer så vinner han til slutt, og han får det som han vil. Da blir også verden farligere for oss, sier Stoltenberg.

– Forvirret Putin



Dagens situasjon i Ukraina er ikke bare et angrep på et selvstendig land, men det er også et angrep på våre verdier og den verdensordenen vi vil ha, mener Stoltenberg.

– Putin mener i sitt forvirrende hode at han kan bestemme hva Ukraina skal gjøre. Han har ingen rett til å bestemme hva de tidligere sovjetrepublikkene skal gjøre. Hvis Putin overhodet tenker på å gjøre det han har gjort mot Ukraina mot et Nato-land, så er hele Nato der med en gang, sier han.