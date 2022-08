– Herr Scholz, barnebarnet til en krigsforbryter fra Hitler-tiden, har i sin retorikk og gestikulasjoner etterlignet Hitler. Jeg har sett mange av talene hans. Han er en komplett kopi.

Slik falt ordene i TV-studio da den russiske politikeren ble intervjuet på russisk TV.

Mikhail Delyagin har vært medlem av Russlands statsduma siden 2021 og representerer partiet «Rettferdig Russland».

– Prøver bevisst og konsekvent å etterligne Hitler

Delyagin lot sitt raseri gå utover Tysklands rikskansler etter at Scholz gjentatte ganger har støttet Ukrainas kamp mot Russlands invasjonsstyrker.

Tyskland er også ett av landene som har gitt betydelig økonomisk og militær støtte til Ukraina.

– Denne mannen prøver bevisst og konsekvent å etterligne Hitler, sa Delyagin mens russisk TV viste parallelle bilder av den tyske kansleren og diktatoren Adolf Hitler i bakgrunnen, skriver Daily Express.

En talsmann for Scholz avfeier påstanden som «fullstendig tull».

Har beholdt kontakten med Putin



Scholz er en av få statsledere som har beholdt kontakten med Russlands president, sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron. Denne telefonkontakten er blitt kritisert fra flere hold, men Scholz har fastholdt at diplomatisk kontakt er nødvendig.

BBC-korrespondent Francis Scarr har kommentert det russiske TV-innslaget på Twitter:

«På russisk stats-TV går de virkelig hardt inn med angrepene på Olaf Scholz i dag.»

– Mindreverdighetskompleks

Det er ikke første gang at Scholz blir sammenlignet med Hitler. I mai brukte en analytiker på den Kreml-støttede TV-kanalen Russland-1 i programmet 60 Minutes en nazistisk referanse i kritikken av den tyske statsministeren.

– Scholz er en liten Führer som har alvorlige problemer med et mindreverdighetskompleks og det er en refleksjon over Tyskland selv. Tyskland befinner seg under presset av sitt nederlag fra andre verdenskrig, sa militærekspert Ivan Konovalov, ifølge Newsweek.