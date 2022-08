Viktig oljemøte i Opec+

Beslutningen ble kjent etter en videokonferanse for Opec+ onsdag. Ikke navngitte kilder fortalte Bloomberg om avgjørelsen før den ble offisielt kunngjort.

Landene i Opec+ kuttet produksjonen kraftig da oljeprisen stupte i starten av koronapandemien. Men etter en gradvis økning produserer landene i teorien nå like mye olje som før pandemien.

Mange av landene klarer imidlertid ikke å fylle produksjonskvotene de har fått. Den reelle oljeproduksjonen i Opec+ er derfor lavere.

Amerikansk press

Det har vært knyttet betydelig spenning til hva Opec+ ville gjøre videre. USA og andre vestlige land har forsøkt å presse Saudi-Arabia – det viktigste Opec-landet – til å øke produksjonen, slik at oljeprisen kan presses nedover.

Salg av våpen for over 3 milliarder dollar til det autoritære regimet i Saudi-Arabia ble godkjent av USA tirsdag kveld. Også De forente arabiske emirater skal få kjøpe flere amerikanske våpen.

Av alle landene i Opec+ er det bare Saudi-Arabia og Emiratene som antas å ha mulighet til å levere mer olje til verdensmarkedet.

Men også Russland er medlem av Opec+. Og russerne har neppe noen interesse av produksjonsøkninger i andre land som kan bidra til å senke oljeprisen.

Prisen steg

100.000 fat per dag er lite sammenlignet med kvoteøkningene på over 600.000 fat per dag som Opec+ vedtok for juli og august.

Økningen vil trolig i liten grad bidra til å senke oljeprisene. Prisen på nordsjøolje gikk opp da onsdagens beslutning ble kjent.

I forkant av videokonferansen sa Opec-kilder at de var skeptiske til å øke oljeproduksjonen på et tidspunkt der etterspørselen begrenses av risikoen for resesjon i USA og nye nedstengninger i Kina.

– En balansegang

De ulike ønskene og interessene til USA og Russland har satt Saudi-Arabia i et krysspress.

USA har forsøkt å presse fram høyere oljeproduksjon og lavere priser, mens Russland ønsker seg det stikk motsatte.

– For Saudi-Arabia er dette en balansegang, sa analytiker Tamas Varga i selskapet PVM Energy nylig til nyhetsbyrået AFP.

Både olje- og gasspriser har gått til værs det siste året, blant annet som følge av Russlands krig mot Ukraina.

For å straffe Russland har vestlige land innført sanksjoner mot den russiske energisektoren. Samtidig har Russland kuttet gassleveransene til en rekke EU-land.

Tjener mer penger

Isolert sett er de høye prisene naturlig nok en fordel for de aller fleste land med høy oljeproduksjon. I Norge fikk Equinor et justert driftsresultat på over 170 milliarder kroner i andre kvartal.

De høye olje- og gassprisene har bidratt til høy prisvekst i store deler av verden og satt vestlige land i flere politiske dilemmaer.

Tyskland, der De grønne sitter i regjering, har fyrt opp nedlagte kullkraftverk for å klare å produsere nok strøm.

Samtidig har flere vestlige land trappet opp kontakten med Saudi-Arabia, trolig med et håp om økt oljeproduksjon.

De tettere relasjonene står i sterk kontrast til den krasse kritikken av Saudi-Arabia etter drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi i 2018. Han ble likvidert av saudiarabiske agenter inne på landets konsulat i Istanbul.